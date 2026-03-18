Laricani'nin öldürülmesi sonrası İran ordusundan 'intikam' mesajı
Emir Hatemi, Ali Larijani’nin İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından sert konuştu: İran’ın misilleme yapacağını açıkladı.
Hatemi, "Doğru zaman ve yerde, haydut ABD ve kana susamış siyonist rejime karşı kararlı, caydırıcı ve pişman edici bir misilleme yapacağız" dedi.
Hatemi Laricani ve diğer suikastlerin "intikamının alınacağını" söyledi.
Öte yandan İran ordusundan farklı bir yapıya sahip olan Devrim Muhafızları, Laricani'nin öldürülmesinin ardından İsrail'in kent merkezlerine misilleme saldırılarının başladığını duyurdu.