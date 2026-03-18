Tel Aviv bu kez fena vuruldu! Tel Aviv karanlığa gömüldü: Ağır kayıplar bildiriliyor

DMO Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan resmi bildiride, operasyonun 61'inci dalgasında İsrail'in askeri ve güvenlik altyapısının yoğun füze ateşiyle hedef alındığı belirtildi. Açıklamaya göre, saldırıda İran'ın en gelişmiş balistik füze envanteri kullanıldı. Çok başlıklı Hürremşehr-4 ve Kadir füzelerinin yanı sıra Emad ve Hayber Şiken füzelerinin kullanıldığı operasyonda, İsrail'in hava savunma sistemlerinin büyük ölçüde etkisiz kaldığı iddia edildi.

İran tarafı, füzelerin herhangi bir engelle karşılaşmadan işgal altındaki toprakların merkezinde bulunan 100’den fazla askeri noktayı başarıyla vurduğunu savundu.

Tel Aviv karanlığa gömüldü: Ağır kayıplar bildiriliyor

Saldırının ardından gelen ilk saha bilgilerine göre, Tel Aviv'in kritik bölgelerinde elektrik altyapısının zarar gördüğü ve geniş çaplı kesintilerin yaşandığı öğrenildi. Şehirdeki kaosun, arama-kurtarma ve acil müdahale ekiplerinin çalışmalarını ciddi şekilde aksattığı bildiriliyor.

İran kaynakları, saldırı neticesinde ilk belirlemelere göre 230’dan fazla ölü ve yaralı olduğunu tahmin ediyor. İsrail makamlarından henüz kayıpların boyutuna ilişkin resmi bir teyit gelmezken, bölgedeki yerel kaynaklar patlamaların şiddetinin Tel Aviv genelinde büyük paniğe yol açtığını aktarıyor.

Bölgesel savaş endişesi artıyor

Ali Laricani gibi üst düzey bir ismin hedef alınması ve ardından gelen bu ölçekteki misilleme, bölgedeki çatışmanın kontrolsüz bir noktaya evrilmesi riskini doğurdu. ABD ve İsrail'in bu saldırıya nasıl bir karşılık vereceği merakla beklenirken, uluslararası toplumdan itidal çağrıları gelmeye devam ediyor. Ancak "Gerçek Vaad 4" operasyonunun kapsamı, İran'ın bu süreci "topyekün bir hesaplaşma" olarak gördüğü sinyalini veriyor.