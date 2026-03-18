İran uçak gemisini vurduğunu açıklamıştı! Onarım için yola çıktı

ABD’ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinin, çamaşırhane bölümünde çıkan yangının ardından Kızıldeniz’den ayrılarak onarım için Yunanistan’a bağlı Girit adasına gideceği bildirildi.

ABD’ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinin çamaşırhane bölümünde çıkan ve 2 denizcinin yaralanmasına yol açan yangınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD basınında yer alan haberlere göre; geminin onarım için Yunanistan’a bağlı Girit adasındaki Souda Körfezi’ne gitmeye hazırlandığı bildirildi. Yangın sırasında geminin yatakhane bölümünde de zarar meydana geldiğini belirten kaynaklar, yedek yatak temini için bir acil durum planı oluşturulduğunu hatırlattı. USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Girit’te ne kadar kalacağına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin çamaşırhane bölümünde yangın çıktığı bildirilmişti. Açıklamada, "İki denizci şu anda hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalar nedeniyle tıbbi tedavi görüyor ve durumları stabil. Geminin tahrik sistemi herhangi bir hasar görmedi ve uçak gemisi tamamen faal durumda" ifadeleri kullanılmıştı. Uçak gemisinin yangına rağmen İran’a yönelik "Destansı Öfke Operasyonu" kapsamında Kızıldeniz’deki görevini sürdürdüğü kaydedilmişti. USS Gerald R. Ford, dünyanın en büyük uçak gemisi olarak biliniyor.

İran ise USS Gerald R. Ford'u füze ile vurduğunu açıklamıştı.