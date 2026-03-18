Herkes bunu idrak etmeli... 'Ramazan bir mekteptir, asıl olan sonrasını koruyabilmektir'

Batman İl Müftüsü Ahmet Durmuş, Ramazan’da kazanılan ibadet ve maneviyatın bayram sonrası da sürdürülmesi gerektiğini belirterek, “Asıl olan bu bilinçle yaşamaya devam etmektir” dedi.

Batman İl Müftüsü Ahmet Durmuş, Ramazan ayının sadece bir ibadet dönemi değil, aynı zamanda hayatı şekillendiren bir eğitim süreci olduğunu belirterek, bu ayda kazanılan manevi değerlerin yılın geri kalanında da korunması gerektiğini ifade etti.

Durmuş, "Dolu dolu bir Ramazanı geçiriyoruz hamdolsun. Cenab-ı Allah bizlere sıhhat ve afiyet verdi. Ramazan orucumuzu tuttuk; teravihler, diğer namazlar, diğer taat ve ibadetler, zekât ve fitrelerimiz, infaklarımız… Cenab-ı Allah kabul eylesin. Tabii Ramazan bir mekteptir. Bizler Ramazandan sonra bu mektebin mezunları olacağız. Bu Ramazanda kazandıklarımızı ve elde ettiklerimizi, Ramazandan sonra muhafaza etmek suretiyle sevap hanelerimizde kayıt altına almamız gerekir." ifadelerini kullandı.

"Ramazan aslında Ramazandan sonra başlar"

Ramazan ayının gerçek anlamının, sonrasında ortaya çıktığını belirten Durmuş, "Meşhur bir söz vardır: ‘Namaz aslında camiden çıktıktan sonra başlar. Hacı, Mekke’den ayrıldıktan sonra hac başlar.’ Ramazan da Ramazanı uğurladıktan sonra başlar. Eğer Ramazanda kazandıklarımızı muhafaza edebilirsek, Cenab-ı Allah’ın Ramazanda uymamızı emrettiği kuralları Ramazandan sonra da hayatımızda tatbik edebilirsek, işte o zaman Ramazanı gerçekten tutmuş oluruz. Aslında Ramazanın bizi tutması gerekir; haramlardan, günahlardan ve Cenab-ı Allah’ın münker olarak belirlediği şeylerden bizi alıkoyması gerekir." dedi.

"Müflis, sevapları başkalarına dağıtılan kişidir"

Durmuş, Peygamber Efendimizin "müflis" hadisine de değinerek şunları söyledi:

"Peygamber efendimiz bir gün sahabelerle otururken ‘Müflis kimdir?’ diye sormuştur. Sahabeler, ‘Ya Resulullah, borç altına girmiş ve malı borcunu karşılamayan kişi müflistir.’ demişlerdir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ‘Hayır, benim ümmetimin müflisi bu değildir.’ buyurmuştur. ‘Benim ümmetimin müflisi, kıyamet gününde hesap meydanına yığın yığın sevapla gelen kimsedir. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekât vermiştir. Fakat bunun yanında birinin kanını dökmüş, birine zulmetmiş, birine iftira etmiş, birinin malını yemiş, birine hakaret etmiştir. İşte o gün Cenab-ı Allah hak sahiplerini çağırır ve ‘Herkes gelsin, bundan hakkını alsın.’ buyurur. Kimisi gelir zekâtının sevabını alır gider. Kimisi gelir orucunun sevabını alır. Çünkü o kişi oruçluyken insanlara zulmetmiş, hakaret etmiş, onların kalbini kırmış, iftira etmiş ve gıybetlerini yapmıştır."

"Kazandıklarımızı muhafaza etmeliyiz"

Konuşmasının devamında Durmuş, "Bir başkası haccının sevabını alır. Çünkü o haccı yaptığı parayı haramdan kazanmış, başkalarının hak ve hukukuna tecavüz etmiştir. Dolayısıyla bu kazanımlarımızı muhafaza etmemiz gerekir ki Cenab-ı Allah’ın affına ve mağfiretine mazhar olabilelim. Cenab-ı Allah hepimizi muhafaza eylesin. Bir ay boyunca değil, bütün seneyi Cenab-ı Allah’ın rızasına uygun bir şekilde geçirmeyi hepimize nasip eylesin. Cenab-ı Allah’ın razı olduğu bir yaşamı hepimize nasip eylesin. Bu vesileyle Batmanlı hemşerilerimizin bayramını da canı gönülden tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

