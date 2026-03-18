Seçim sürecine Siyonist Sabotaj! Haaretz gazetesi ifşa etti: Netanyahu’dan kendi halkına demokrasi darbesi

Siyasi ikbali uğruna bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyen Netanyahu, şimdi de kendi kurduğu sistemin hukuk mekanizmalarına savaş açtı.

SON ÇIRPINIŞLAR: HUKUK DANIŞMANINI GÖREVDEN ALMA GİRİŞİMİ

Seçim komitesinin hukuk danışmanını görevden almaya çalışan Netanyahu’nun bu hamlesi, İsrail kamuoyunda "açık bir darbe girişimi" olarak nitelendiriliyor. Başka çıkış yolu kalmayan Netanyahu’nun, seçim sandığını devirerek koltuğunu sağlama alma çabası, içinde bulunduğu çaresizliğin en somut göstergesi oldu.

SEÇİM SÜRECİNE SİYONİST SABOTAJ!

Haaretz’in haberine göre, bu girişim sadece bir görevden alma değil, topyekün bir demokratik sabotaj operasyonu. Netanyahu’nun, seçim sonuçlarının aleyhine çıkacağını bildiği için süreci en başından sakatlamaya çalıştığı ifade ediliyor. Yolsuzluk dosyaları ve savaş suçları nedeniyle yargılanmaktan korkan Netanyahu, hukuk duvarlarını yıkarak diktatörlüğünü ilan etme peşinde.

HALKIN NEFRETİNDEN KAÇAMIYOR

Kendi gazetesinin bile "sabotajcı" ilan ettiği Netanyahu, bir yandan bölgedeki nükleer tesisleri ve sivilleri hedef alırken, diğer yandan içerideki siyasi rakiplerini tasfiye etmek için her türlü hukuksuzluğa imza atıyor. Uzmanlar, Netanyahu’nun bu hamlelerinin ters tepeceğini ve işgalci rejimin kendi içinde büyük bir kırılma yaşayacağını öngörüyor.