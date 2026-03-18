  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savaş sonrası flaş karar! Türkiye'ye petrol akacak Atina’dan Türkiye sınırına "Aşil Kalkanı" hamlesi! Yunanistan 3 milyar avroluk silahlanma paketini onayladı! Nükleer için kolları sıvadılar: Türkiye'yle birlikte çalışmak istiyoruz Yunanistan İran'a asker gönderecek mi? Miçotakis kararını duyurdu Tahran’da "Besic" depremi! Komutan Gulam Rıza Süleymani füzelerin hedefi oldu! Kuşadası'nda "rüşvet" depremi! Belediye Başkanı Ömer Güncel görevden uzaklaştırıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Füzeler uçuşurken beyefendilerin uğraştığı şey... Hürmüz’de trafik çöktü! 3 günde sadece 15 gemi geçti Bakan Çiftçi'den Samsun'da "güvenlik" mesajı! "Suçu oluşmadan bitireceğiz, gençlerimizi koruyacağız!" 38 kamikaze İHA düşürüldü! Suudi Arabistan’a İHA yağmuru
İsrail medyası: 'İran İsrail'in stratejik yıkımını başlattı!'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yahudi gazeteci Alon Mizrahi, İran'ın Tel Aviv’deki kritik ulaşım altyapısını hedef alarak israilin “stratejik yıkım sürecini” başlattığını söyledi.

israilli gazeteci Alon Mizrahi, İran'ın son saldırılarıyla israilin kritik altyapısını hedef aldığını ve “stratejik yıkım sürecinin başladığını” söyledi.

Mizrahi, Tel Aviv ve israil genelinde durumun ciddi boyuta ulaştığını belirterek, İran'ın israilin merkezindeki önemli bir tren istasyonunu hedef aldığını ifade etti. İlk etapta temkinli yaklaştığını belirten gazeteci, sonrasında gelen doğrulamalarla birlikte Tel Aviv’deki en büyük tren istasyonlarından birinin devre dışı kaldığını açıkladı.

israilin coğrafi yapısı nedeniyle kuzey-güney hattında büyük ölçüde tek bir ana demiryolu hattına bağımlı olduğuna dikkat çeken Mizrahi, bu hattaki ulaşımın kesilmesinin israil genelinde toplu taşımayı ciddi şekilde aksatacağını belirtti.

Açıklamada, söz konusu bölgelerin aynı zamanda kritik ulaşım merkezleri olduğu, bu hatlar üzerindeki köprü ve yolların hedef alınmasının ülkenin merkezinde hayatı durma noktasına getirebileceği vurgulandı.

 

Mizrahi, tren sisteminin israil ordusu için de temel bir lojistik unsur olduğunu belirterek, ulaşım ağının zarar görmesi halinde yüz binlerce askerin sevkiyatında ciddi sorunlar yaşanabileceğini ifade etti. Olası geniş çaplı bir seferberlik durumunda ise asker hareketliliğinin büyük ölçüde aksayabileceğini dile getirdi.

Ekonomik etkilerin de ağır olacağını belirten gazeteci, her gün yüz binlerce kişinin işe trenle gittiğini hatırlatarak, ulaşım sistemindeki kesintinin israil ekonomisini doğrudan etkileyeceğini söyledi.

Mizrahi ayrıca, yaklaşık bir buçuk yıl önce kaleme aldığı bir yazıda İran'ın kısa sürede israili felç edebileceği yönünde öngörüde bulunduğunu ve yaşananların bu senaryoyla örtüştüğünü ifade etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut Sarp

 İran neden 3 haftadan bu yana yapmadı da bekledi!?
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23