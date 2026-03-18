Ali Karahasanoğlu Fondaş medyanın kirli çarkını deşifre etti: Bağımsız değil CHP kökenli tetikçiler

Karahasanoğlu yazısında, kendilerini halka "tarafsız ve objektif" olarak pazarlayan gazetecilerin aslında derin siyasi bağlarla hareket ettiğini vurguladı.

Özellikle Hilmi Hacaloğlu ismine dikkat çeken Karahasanoğlu, 28 Şubat döneminin İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu’nun yeğeni olan Hilmi Hacaloğlu’nun, mahkeme kapılarında sergilediği tavırları eleştirdi:

"BAĞIMSIZ DEĞİL, CHP KÖKENLİ TETİKÇİLER!"

"Amca ne idi ki yeğen ne olsun? Ramazan günü milletin gözüne sokarcasına sigara içip, bir de 'temiz hava almak yasak mı?' diye jandarmaya kafa tutanlar, aslında dindar millete olan hınçlarını kusuyorlar."

İMAMOĞLU DAVASINDA "SAVUNMA" DEĞİL, "SABOTAJ" TİYATROSU

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve rüşvet davasındaki hukuki usulsüzlüklere de değinen Karahasanoğlu, sanık avukatlarının ve onlara çanak tutan gazetecilerin davayı sulandırma çabalarını deşifre etti. Milletvekili olduğu halde mahkeme salonunda cübbeyle savunma kısmına oturmaya kalkan Turan Taşkın Özer ve ona destek verenlerin kanunları hiçe saydığını belirtti.

Karahasanoğlu’na göre bu isimlerin tek bir amacı var: Davanın esasını örtbas etmek ve kamuoyunun dikkatini yolsuzluk suçlamalarından uzaklaştırmak.

"TUVALET TERLİĞİNE BİLE GÜZELLEME YAPARLAR"

Yazısında muhalif medyanın tek tipçiliğine ağır eleştiriler yönelten Karahasanoğlu, bu isimlerin gazetecilik etiğini tamamen bir kenara bıraktığını ifade etti:

"Biz CHP’liyiz, önümüze ne konulsa ona oy veririz" diyemedikleri için süslü cümlelerle zehir enjekte ediyorlar.

ediyorlar. Yolsuzluk sanıklarını aklamak için sıkıyönetim mahkemelerini dahi dillerine dolayarak mağdur edebiyatı yapıyorlar.

İmamoğlu’na "itibar kazandırmak" için rüşvet davasını basitleştirmeye çalışan her türlü algı operasyonunun figüranı oluyorlar.

HAKİKAT SAVAŞINDA MEDYANIN ROLÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın medya mensuplarıyla yaptığı iftar programındaki sözlerine de atıfta bulunan Karahasanoğlu, gerçek gazetecilerin toplum için bir pusula olması gerektiğini hatırlattı. Ülkemize yönelik karalama kampanyalarına ve algı mühendisliklerine karşı medya kuruluşlarının daha aktif ve milli bir duruş sergilemesi gerektiğinin altını çizdi.

Ali Karahasanoğlu’nun yazısını okumak için tıklayın>>>