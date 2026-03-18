Alarm zilleri çalıyor! İstanbul'da yaz ayları kabusa dönebilir
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Alarm zilleri çalıyor! İstanbul'da yaz ayları kabusa dönebilir

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı geçen yıl yüzde 78 iken bu yıl yüzde 46'ya kadar geriledi. Her geçen gün barajlardaki su oranı biraz daha azalıyor.

Foto - Alarm zilleri çalıyor! İstanbul'da yaz ayları kabusa dönebilir

Yetersiz yağış ve kurak geçen kışın ardından İstanbul'daki barajlarındaki sular çekildi. Geçen yıl bu zamanlarda megakentteki barajların doluluk oranı yüzde 78'di ancak bu yıl kurak geçen kış nedeniyle barajlar da olumsuz etkilendi. Şu anda İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 46. İstanbul'da yağışların yetersiz kalmasıyla doluluk oranı azalan barajlar yağış almadığı takdirde yaz aylarında su sorunları baş gösterebilir. Beykoz'daki Elmalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 85, Çekmeköy'deki Ömerli Barajı'nın ise yüzde 67, Şile'deki Darlık Barajı ise yüzde 61 oranında dolu.

Foto - Alarm zilleri çalıyor! İstanbul'da yaz ayları kabusa dönebilir

Arnavutköy'deki Terkos ve Sazlıdere barajlarındaki doluluk oranı yüzde 29 oranıyla çok daha düşük. İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların Mart 2026 itibarıyla güncel doluluk oranları şu şekilde:

Foto - Alarm zilleri çalıyor! İstanbul'da yaz ayları kabusa dönebilir

Ömerli Barajı 67,22 Darlık Barajı 60,9

Foto - Alarm zilleri çalıyor! İstanbul'da yaz ayları kabusa dönebilir

Elmalı Barajı 85,51 Terkos Barajı 29,41

Foto - Alarm zilleri çalıyor! İstanbul'da yaz ayları kabusa dönebilir

Alibey Barajı 34,73 Büyükçekmece Barajı 34,54

Foto - Alarm zilleri çalıyor! İstanbul'da yaz ayları kabusa dönebilir

Sazlıdere Barajı 29,11 Istrancalar 31,26

Foto - Alarm zilleri çalıyor! İstanbul'da yaz ayları kabusa dönebilir

Kazandere 54,47

Foto - Alarm zilleri çalıyor! İstanbul'da yaz ayları kabusa dönebilir

Pabuçdere 29,19 Fotoğraflar: AA

