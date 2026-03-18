Gündem Siyonist alçaklıkta son perde: Nükleer tesis vuruldu
Gündem

Siyonist alçaklıkta son perde: Nükleer tesis vuruldu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Siyonist alçaklıkta son perde: Nükleer tesis vuruldu

Gözü dönmüş katil sürüsü İsrail ve destekçileri, insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birine sebep olacak alçak bir provokasyona imza attı. İran’daki Buşehr Nükleer Santrali’ni hedef alan saldırı, nükleer bir facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi.

Bölgeyi kan gölüne çeviren şer odakları, bu kez nükleer güvenliği hedef alarak tüm dünyayı ateşe atmaya kalkıştı. İran İslam Cumhuriyeti tarafından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) yapılan bildirimle, Salı günü yerel saatle 19.00 sularında Buşehr Nükleer Santrali sahasına düşman kaynaklı bir mühimmatın isabet ettiği duyuruldu.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

İran Atom Enerjisi Kurumu’ndan yapılan açıklamada, kalleş saldırının nükleer tesisin kritik noktalarına isabet etmediği, santralin tüm bölümlerinin normal işleyişine devam ettiği belirtildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı kaydedilirken, uzmanlar saldırının bir miktar sapması halinde bölgenin yüzyıllar sürecek bir radyoaktif felaketle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

"ETKİSİ SADECE İRAN’LA SINIRLI KALMAZ"

Tahran yönetimi, nükleer tesislerin hedef alınmasının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurgulayarak dünyaya sert bir mesaj gönderdi:

"Nükleer güvenliğin hedef alınması, telafisi mümkün olmayan felaketlere yol açar. Bu tür bir saldırının sonuçları sadece İran’la sınırlı kalmaz; Körfez ülkeleri dahil tüm bölgeyi içine alan bir kıyamet senaryosuna dönüşür."

DÜNYA BU VAHŞETE SESSİZ Mİ KALACAK?

İbadet ayı Ramazan’da dahi kan dökmekten çekinmeyen, sivil-asker gözetmeksizin saldıran ve şimdi de nükleer tesisleri hedef alacak kadar gözü dönen Siyonist zihniyete karşı uluslararası toplumun sessizliği sürüyor. Buşehr’e düşen o mermi, sadece İran’ın değil, tüm bölge halklarının güvenliğine sıkılmış bir kurşun olarak kayıtlara geçti.

