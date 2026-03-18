Dünyanın konuştuğu İranlı kadınlar Türkiye'de
2026 Asya Futbol Konfederasyonu Kadınlar Asya Kupası'nda milli marş krizi nedeniyle ülkelerinde hain ilan edilen İran Kadın Milli Futbol Takımı kafilesi bugün öğle saatlerinde Iğdır havalimanına indi. Avustralya'ya iltica talebinde bulunan 7 sporcudan 5'i kararından vazgeçerek ülkelerine dönme kararı almıştı.
Avustralya'da düzenlenen 2026 AFC Kadınlar Asya Kupası'na katılan İran Kadın Milli Futbol Takımı, ilk maç sırasında milli marşlarını okumayınca ülkesinde hain ilan edilmişlerdi. Tepkiler üzerine İran’a dönmekten çekinen ve iltica talebinde bulunan ve hemen ardından bu kararlarından vazgeçen kadın milli futbol takımı üyeleri İran'ın hava sahasının kapalı olması nedeniyle Umman'a ve ardından Muscat Havalimanı'ndan kalkan uçakla dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yapmıştı.
Kafiye bugün öğle saatlerinde Türk Hava Yollarına ait uçakla Iğdır havalimanına geldi. Kafile buradan karayolu ile Gürbulak sınır kapısına gelerek buradan ülkelerine geçiş yapacaklar.
Kafilede bulunan 7 kişinin önceden Avustralya'ya iltica talebinde bulunduğu ancak 2 kişinin Avustralya'da kaldığı öğrenilirken, geri kalan 5 kişinin milli takım kafilesiyle Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı.
