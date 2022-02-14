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Gündem Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı
Gündem

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 12:43:00 -
Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda daha önce örgüt içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen ve aralarında aktif görevde bulunan doktor, avukat, öğretmen ve polislerin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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