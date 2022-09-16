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Yerel Şanlıurfa'da feci kaza
Yerel

Şanlıurfa'da feci kaza

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 02:13:00 -
Şanlıurfa'da feci kaza

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Ataşehir Mahallesinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 21 AAG 527 plakalı otomobil ile 55 AGC 240 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada Derya T., Muhammed P., Irmak P., Ravzanur Ç., Elifnur Ç., Damlanur Ç., Aynur Ç., Halil P. ve Tuba P. yaralandı. İbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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