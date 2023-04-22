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Yerel Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Yerel

Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-04-22 21:18:00 -
Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolu 25’nci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mehmet K. idaresindeki 09 K 9224 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek takta attı. Kazada Şiyar Bakan olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile Zeliha K. ve Ali S. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazada ölen Bakan’ın naaşı Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 
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