Şanlıurfa'da ev çöktü! 3 ev tedbiren tahliye edildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir süre önce boşaltılan iki katlı toprak damlı evin çökmesi üzerine çevresindeki 3 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kale Mahallesi 57. Sokak'ta bir evin çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Siverek Belediyesine bağlı Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Evin sahiplerinin kısa süre önce başka bir yere taşındığının belirlenmesi üzerine ekipler, olası çökme riskine karşı çevredeki 3 evi de tedbiren tahliye etti.

Çöken evin enkazının iş makinesiyle kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik önlemlerinin alındığı sokak, belediye tarafından geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir süre önce boşaltılan iki katlı toprak damlı evin çökmesi üzerine çevresindeki 3 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kale Mahallesi 57. Sokak'ta bir evin çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Siverek Belediyesine bağlı Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Evin sahiplerinin kısa süre önce başka bir yere taşındığının belirlenmesi üzerine ekipler, olası çökme riskine karşı çevredeki 3 evi de tedbiren tahliye etti.

Çöken evin enkazının iş makinesiyle kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik önlemlerinin alındığı sokak, belediye tarafından geçici olarak trafiğe kapatıldı.