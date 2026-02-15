  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teklif güzel de belediyelerinizde önce maaşları bir ödeyin! CHP yine bol keseden para dağıttı Bakanı Kacır:Teknoloji ihracatımız geçtiğimiz yıl 112 milyar dolara erişti Dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz ABD'den narko-terörle mücadelede sert hamle! Karayipler'de uyuşturucu teknesi vuruldu Türkiye güçleniyor, İsrail titriyor! DEARSAN’ın Katar için inşa ettiği hücumbot denize indirildi! Meydanın ortasında Trump'ın idamını sahnelediler! Diplomatik gerilim tırmanıyor Rize’de akademisyenin sır dolu ölümü: 10’uncu kattan beton zemine düştü İBB bu işin neresinde? 30 milyon dolar vurgununda 7 gözaltı CHP’den tehdide ‘ifade özgürlüğü’ kılıfı! ‘Seni karış karış doğrayacağız’ Cumhuriyet yine laik atak geçirdi! İBB’deki kreşlerde tacizden değil Kur’an’dan rahatsızlar
Yerel Şanlıurfa'da ev çöktü! 3 ev tedbiren tahliye edildi
Yerel

Şanlıurfa'da ev çöktü! 3 ev tedbiren tahliye edildi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Şanlıurfa'da ev çöktü! 3 ev tedbiren tahliye edildi

Şanlıurfa Siverek’te iki katlı toprak damlı bir ev çöktü. Olası risk nedeniyle bitişikteki 3 ev boşaltıldı, sokak trafiğe kapatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir süre önce boşaltılan iki katlı toprak damlı evin çökmesi üzerine çevresindeki 3 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kale Mahallesi 57. Sokak'ta bir evin çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Siverek Belediyesine bağlı Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Evin sahiplerinin kısa süre önce başka bir yere taşındığının belirlenmesi üzerine ekipler, olası çökme riskine karşı çevredeki 3 evi de tedbiren tahliye etti.

Çöken evin enkazının iş makinesiyle kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik önlemlerinin alındığı sokak, belediye tarafından geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir süre önce boşaltılan iki katlı toprak damlı evin çökmesi üzerine çevresindeki 3 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kale Mahallesi 57. Sokak'ta bir evin çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Siverek Belediyesine bağlı Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Evin sahiplerinin kısa süre önce başka bir yere taşındığının belirlenmesi üzerine ekipler, olası çökme riskine karşı çevredeki 3 evi de tedbiren tahliye etti.

Çöken evin enkazının iş makinesiyle kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik önlemlerinin alındığı sokak, belediye tarafından geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23