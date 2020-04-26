  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

2020-04-26 17:28:13 -
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Elgün Mahallesi kırsalında tarımsal sulama yapılan arazide elektrik teline temas eden 3 yaşındaki Suriye uyruklu Mehmet Elbkeyyi akıma kapıldı.

Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı