Şanlıurfa'da, dereye giren küçük çocuk akıntıya kapılarak öldü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde serinlemek için dereye giren 13 yaşındaki Fevzi Güçtemur boğuldu. Derede arama yapan ekipler, küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde serinlemek için dereye giren 13 yaşındaki Fevzi Güçtemur boğuldu. Derede arama yapan ekipler, küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı.
Acı olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde bulunan Curcup deresinde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki Fevzi Güçtemur, arkadaşları ile serinlemek için Curcup deresine girdi.
YÜZME BİLMEDİĞİ İÇİN AKINTIYA KAPILDI
Yüzme bilmediği için akıntıya kapılan çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu. Çocuğun elbiselerini derenin kenarında gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
ARAMA YAPAN EKİPLER CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, su altı polisi, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Derede arama yapan ekipler, çocuğun cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından küçük çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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