Şanlıurfa'da darp edilen şahıs ağır yaralandı
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir grup tarafından darp edilen şahıs ağır yaralandı.
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir grup tarafından darp edilen şahıs ağır yaralandı.
Olay, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir grup tarafından site içerisinde tekme, tokat ve sopalarla darp edildi.
Site sakinleri olaya müdahale ederek saldıran grubu uzaklaştırdı. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. (İLKHA)
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