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Şanlıurfa'da çizgili sırtlanlar fotokapanla görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-06-22 13:46:01 -
Şanlıurfa'da çizgili sırtlanlar fotokapanla görüntülendi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bozkır alana kurulan fotokapanlara, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan çizgili sırtlan görüntüleri yansıdı.

Doğa Korumu ve Milli Parklar (DKMP) Şanlurfa Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte yaban hayatı koruma, kontrol ve biyolojik çeşitlilik takibi çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, yaban hayatının yoğun olduğu alanlara fotokapanlar yerleştirdi. Bu sayede, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan çizgili sırtlanlar, doğal yaşam alanlarında görüntüledi.

DKMP Şanlıurfa Şubesi Müdürlüğü, fotokapana yansıyan çizgili sırtlan görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.

Görüntülerde çizgili sırtlanların, yavrularıyla oynadığı ve zaman zaman dikkatlerini çeken fotokapana yaklaşıp kokladıkları görülüyor.

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