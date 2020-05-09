Şanlıurfa’da çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Şanlıurfa’da korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından bu hafta muaf olan çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi başladı.

İçişleri Bakanlığı’nın 23 büyükşehir ile Zonguldak’ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlamasından çiçekçiler Anneler Günü dolayısıyla bu hafta muaf tutuldu. Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü için çiçekçilerde hareketlilik başladı. Kısıtlamadan muaf olan çiçekçiler, vatandaşlar tarafından istenen siparişleri pazar gününe yetiştirmek için ter döktü. Korona virüs salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen Anneler Günü’nde, hediye olarak en çok evlere servis çiçekler tercih ediliyor.

Şanlıurfa’nın Bahçelievler Mahallesinde yer alan çiçekçi Osman Işıksever, yoğunluğun beklentinin üzerinde olduğunu belirtti. Işıksever, "Siparişlerimizi pazar gününe yetiştirmeye çalışıyoruz. Sağ olsun bakanlığımızdan bizler için izin çıktı. Evlere dağıtım yapabiliyoruz. Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyoruz” ifadelerini kullandı.