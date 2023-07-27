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Yerel Şanlıurfa'da bir hastaneye 'Anne Dostu' ünvanı verildi! İşte sebebi...
Yerel

Şanlıurfa'da bir hastaneye 'Anne Dostu' ünvanı verildi! İşte sebebi...

Yeniakit Publisher
2023-07-27 15:47:00 -
Şanlıurfa'da bir hastaneye 'Anne Dostu' ünvanı verildi! İşte sebebi...

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yürütülen "Anne Dostu Hastane Programı" kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi “Anne Dostu” hastane ünvanına sahip oldu.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yürütülen "Anne Dostu Hastane Programı" kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi “Anne Dostu” hastane ünvanına sahip oldu.

Türkiye’nin doğum oranı olarak birinci ili Şanlıurfa’da en çok doğumun gerçekleştiği hastane olan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türkiye’de çok az sayıda hastanenin sahip olabildiği "Anne Dostu" hastane ünvanını kazandı.

Konu ile ilgili Hastane Başhekimi Op. Dr. Alev Esercan yaptığı açıklamada, "Anne sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, doğumun ideal koşullarda en az müdahale ile normal olarak gerçekleşmesinin sağlanması, anne güvenliği ve mahremiyetini dikkate alarak takiplerinin ve doğumlarının gerçekleştirileceği ideal ortamların oluşturulması hedeflenmektedir. Bu yaklaşımdan hareketle doğum ünitelerinin sunduğu sağlık hizmetlerini geliştirmeye yönelik olarak, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından “Anne Dostu Hastane Programı” başlatılmış ve sürdürülmektedir. Bu program kapsamında hastanemiz özveri ile yapılan çalışmalar sonucu, anne ve anne adayları için mahremiyete dayalı tek kişilik sancı, doğum ve lohusa (SDL) ünitelerinde seçtiği bir yakınıyla birlikte kalabilecekleri, kendilerini ev ortamında hissedebilecekleri ve hareket özgürlüğü sağlayabildikleri alanlar oluşturuldu." diye konuştu. (İLKHA)

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