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Aktüel Şanlıurfa'da bir genç ağabeyini öldürdü
Aktüel

Şanlıurfa'da bir genç ağabeyini öldürdü

İki kardeş arasında şarj cihazı kullanımı nedeniyle tartışma çıktığı öne sürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-10 10:46:57 -
Şanlıurfa'da bir genç ağabeyini öldürdü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir genç tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü.

Sabancı Mahallesi'nde, Halil İbrahim Demooğlu (18) ile ağabeyi Kenan Demooğlu (24) arasında iddiaya göre şarj cihazının kullanımı nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonucu Halil İbrahim, babasına ait tabancayla ağabeyi Kenan Demooğlu'na ateş etti. Ağır yaralanan Demooğlu, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, Halil İbrahim Demooğlu'nu gözaltına aldı.

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