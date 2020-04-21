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Aktüel

Şanlıurfa'da bir apartman karantinaya alındı

2020-04-21 20:36:59 -
Şanlıurfa'da bir apartman karantinaya alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alınması uygun görüldü.

Eyyübiye ilçesinin Yenice, Süleyman Şah ve Olukyanı mahalleleri ile Haliliye ilçesinin İpekyol ve Sancaktan mahalleleri, Karaköprü ilçesinin Narlıkuyu Mahallesi ile Siverek ilçesinin Dicle ve Bağlar mahallelerindeki 8 binada uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

Haliliye ilçesinin Konuklu Mahallesi'nde bir kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle söz konusu kişinin yaşadığı binada 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.




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