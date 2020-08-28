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Aktüel Şanlıurfa'da banka çalışanı zimmetine para geçirdiği iddiasıyla tutuklandı
Aktüel

Şanlıurfa'da banka çalışanı zimmetine para geçirdiği iddiasıyla tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 16:13:51 -
Şanlıurfa'da banka çalışanı zimmetine para geçirdiği iddiasıyla tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir banka çalışanı, zimmetine 3 milyon lira aktardığı iddiasıyla tutuklandı.

İddiaya göre, ilçedeki bir bankada 23 yıldır çalışan A.G. (49) çeşitli hesaplardan yaklaşık 3 milyon lirayı zimmetine geçirdi.

Şikayet üzerine A.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla tutuklandı.


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