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Aktüel Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü
Aktüel

Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü

Bebeğin soluk borusuna süt kaçtığı tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-22 12:31:01 -
Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 8 aylık bebek yaşamını yitirdi.

Eyyübiye ilçesi kırsalında bulunan Selman Mahallesi'nde 8 aylık Fatma Yıldı'yı emziren annesi, bebeğinin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından bebeği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Fatma bebek, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


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