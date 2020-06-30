  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Şanlıurfa’da 79 adreste karantina uygulanıyor

Şanlıurfa’da Koronavirüs nedeniyle 79 adreste karantina uygulaması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 05:56:00 -
Şanlıurfa’da 79 adreste karantina uygulanıyor

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni karantina kararları aldı. Kurulun aldığı yeni karara göre Ceylanpınar ilçesinde 2, Eyyübiye ilçesinde 15, Haliliye ilçesinde 19, Karaköprü ilçesinde 23, Siverek ilçesinde 2, Viranşehir ilçesinde 14, Birecik, Harran, Hilvan ve Suruç ilçelerinde birer adres korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken, Eyyübiye ilçesinde 4, Haliliye ilçesinde 9, Karaköprü ilçesinde 4, Suruç ilçesinde 3, Viranşehir ilçesinde 8 ve Ceylanpınar ilçesinde 1 adreste karantina uygulamasına son verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı