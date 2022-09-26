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Gıda Şanlıurfa'da 3 ton bozulmuş et ve sakatat ele geçirildi
Gıda

Şanlıurfa'da 3 ton bozulmuş et ve sakatat ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ele geçirilen 3 ton bozulmuş et ve sakatat imha edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 20:17:00 -
Şanlıurfa'da 3 ton bozulmuş et ve sakatat ele geçirildi

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki rutin denetimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir kasapta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerin de katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimlerde kaçak kesilen ve kokmuş etlerle sakatatlara el koydu. Ele geçirilen yaklaşık 3 ton et, araçlara yüklenerek çöp merkezinde imha edildi.

Ekipler, işyeri hakkında cezai işlem başlattı.

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