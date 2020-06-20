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Sağlık

Şanlıurfa’da 3 mahalle ile 37 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da 3 kırsal mahalle ile 37 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken 1 kırsal mahalle, 1 sokak ve 9 binada ise karantina uygulamasına son verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 22:17:55 -
Şanlıurfa’da 3 mahalle ile 37 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da 3 kırsal mahalle ile 37 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken 1 kırsal mahalle, 1 sokak ve 9 binada ise karantina uygulamasına son verildi.


Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni karantina kararları aldı. Kararda, Karaköprü ilçesinde 7 bina, Haliliye ilçesinde 1 kırsal mahalle ile 7 bina, Eyyübiye ilçesinde 4 bina, Hilvan ilçesinde 1 kırsal mahalle ile 1 bina, Siverek ilçesinde 2 bina, Suruç ilçesinde 6 bina, Viranşehir ilçesinde 1 kırsal mahalle ile 7 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken 1 kırsal mahalle, 1 sokak ve 9 binada ise karantinaya son verildi.

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