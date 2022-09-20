Şanlıurfa'da 2 ev kundaklandı!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada tarafların birbirlerinin evlerini ateşe verdiği iddia edildi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Ohali Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir kişinin öldüğü olayla ilişkili olduğu iddia edilen kundaklamada 2 ev büyük oranda zarar gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin Ohali Kırsal Mahallesi Muhtarı Ahmet Bora İLKHA'ya yaptığı açıklamada, kundaklamanın çocuklar tarafından benzinle gerçekleştirildiğini iddia etti. Kundaklanan 2 evden birinin tamamen yandığını diğerinin de hasar gördüğünü belirten Bora, itfaiye ve jandarmanın mahalleye gelerek gerekli tedbirleri aldığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İLKHA)