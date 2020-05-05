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Aktüel

Şanlıurfa'da 2 bina karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 18:51:09 -
Şanlıurfa'da 2 bina karantinaya alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 2 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi ile Haliliye ilçesi Devteyşti Mahallesi'ndeki birer binada ikamet eden bazı kişilerin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bu nedenle söz konusu 2 ilçedeki 2 binada 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, Siverek ilçesinin Ayvanat, Haliliye ilçesinin Konuklu ile Suruç ilçesinin Karınca mahallelerindeki 3 binada 14 gündür uygulanan karantinanın sona erdiği bildirildi.


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