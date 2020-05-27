Şanlıurfa TOKİ sonuçları | Şanlıurfa Karaköprü Maşuk TOKİ kura sonuçları
Şanlıurfa TOKİ kuraları çekildi mi? TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kura çekimleri sürüyor. Şanlıurfa TOKİ başvurusunda bulunanlar "TOKİ kuraları çekildi mi?" , "TOKİ Şanlıurfa TOKİ sonuçları" , "TOKİ Şanlıurfa kuraları çekildi mi?" , "TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı izle" konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
Dar gelirli ailelerin ev sahibi olabilmesi için 100 Bin Sosyal Konut Projesi hayata geçirildi. Proje başvuruları 16 Aralık 2019 - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alındı. Başvuruların ardından kuralar illere göre çekilmeye başladı. Şanlıurfa TOKİ başvurusunda bulunanlar kuraların ne zaman çekileceğini araştırmaya başladı.
Şanlıurfa TOKİ sonuçları | Şanlıurfa Karaköprü Maşuk TOKİ kura sonuçları
Şanlıurfa Karaköprü Maşuk TOKİ kuraları 27 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00'da çekilecek. Kura çekimine koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşlar alınmayacak. Dileyenler kura çekimini internetten canlı olarak takip edebilecek.
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