Çizik gözlüklere elveda: 1 Günde bu farklı sıra dışı kilit noktalar çok etkili oluyor, duyan önce inanamadı...

Gözlük takma oranı günümüzde gittikçe artmaktadır. Bunun sebebi bilgisayar ve televizyon önünde geçen saatlerin artmasından kaynaklanmaktadır. Peki gözlük takmak yeterince zorken, bir de çizik gözlük takmanın zorluğunu düşünebiliyor musunuz?

Sürekli gözlük değiştirmeye artık son vereceksiniz çünkü birkaç ucuz ve kolay yöntemle çizilen gözlüklerinizi temizleyeceksiniz…

1. SU VE KARBONAT.

Karbonat tozunun temizlikteki yerini bilmeyen neredeyse yoktur. Neden gözlük temizlemede de işe yaramasın ki? Hatta sadece gözlükler için değil, çizilen bütün camlarınız için Karbonat tozu ve su karışımını kullanabilirsiniz.

Bir çorba kaşığı Karbonat tozunu bir çorba kaşığı su ile karıştırın. Karışımı gözlük camlarınıza nazikçe sürün. Sürme işlemi bittiğinde ise ılık su ile yıkayın. İşte bu kadar!

2. EKRAN TEMİZLEME SPREYİ

Bilgisayar ekranları temizlemek için artık neredeyse herkes ekran temizleme spreyi kullanıyor. Hem ucuz, hem etkili ve hem de çok kolay ulaşılabilirliği sayesinde ekran temizleme spreyleri şu ara çok popüler.

Aynı yöntemi siz de gözlük temizlemek için kullanabilirsiniz. Hem çizilen yerleri onaracak hem de gözlüğünüzü temizleyecektir. Tek yapmanız gereken gözlüğe ekran temizleme spreyini püskürtün ve mercek temizleme mendili ile temizleyin.

3. DİŞ MACUNU

Önceki yazımızda diş macunu ile yapabileceğiniz şeyleri zaten açıklamıştık. Bir çok şeyi temizlemede kullanabileceğiniz gibi gözlükleri temizlemek için de diş macunu kullanabilirsiniz. Hem ucuz hem de etkili!

Bir miktar diş macununu elinize dökün ve gözlük camlarını içten dışa olacak şekilde daire halinde her tarafına sürün. Eğer çizikleriniz çok derine aynı işlemi birkaç defa yapabilirsiniz. Tamamen yedirdikten sonra gözlük mendili ile yavaşça macunu temizleyin.

4. BAL MUMU.

Evet hanımlar yanlış duymadınız. Bal mumunu sadece tüyleri almak için kullanmış olabilirsiniz ancak eminiz ki bundan sonra camlarınızı temizlemek için de kullanacaksınız çünkü bu yöntem çok basit!

Bir parça bal mumunu alın ve çizilen camlarınızın üzerine dağılana ve eriyene kadar dairesel hareketlerle sürün. Bütün çiziklere sürüldüğünden emin olduktan yavaşça temizleyebilirsiniz.

5. KARBONAT TOZU VE SİRKE.

İlk yöntem kadar etkili olan ve malzemelerden sadece su yerine sirke kullanılan bu yöntem sadece çizikleri kapatmak ile kalmaz aynı zamanda görüş miktarınızı da arttıracaktır.

Yapılış yöntemi aynı şekildedir. Bir çorba kaşığı Karbonat tozuna bir kaşık sirke ekleyerek karışımı gözlüklere sürüp daha sonra ılık suyla yıkayabilirsiniz.

6. BULAŞIK DETERJANI



Yanlış duymadınız! Bulaşık sabunu gözlük üzerindeki çizikleri hem düzeltir hem de temizler. Bu kadar basit olabileceğini düşünmemiştiniz değil mi?

Kilit noktasında

Yapılışı da oldukça basit. Gözlük camının üzerine biraz bulaşık deterjanı dökün ve elinizle fırça darbesi uygulayıp daha sonra da ılık su ile yıkayın. İşte bu kadar kolay. Yalnızca çok hafif ve kılcal yüzey çiziklerinin görünümü, Lens Optik gibi kaynaklara göre karbonat veya aşındırıcı macunlar gibi geçici ev yöntemleriyle hafifçe azaltılabilir.

Basında yer alan habere göre, Göz organı ve yanı sıra göz sistemlerinin fiziksel yapısı üç ana tabakadan, yardımcı koruma sistemlerinden ve ışığı kıran optik bileşenlerden meydana gelir.

Son yıllarda görme engelliler için çevre betimlemesi, metin okuma ve nesne tanıma gibi süreçleri hızlandırarak dijital yaşamda büyük bir dönüşüm ve ivme kazandırdı. Uzmanlar, gözlüğe rağmen artmayan görme kalitesinin altındaki tıbbi nedenlerin mutlaka detaylı tetkik edilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Hem de teknolojik ve estetik trendler sayesinde günümüzde en kritik başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Doğru cam seçimi, göz sağlığının korunması ve kullanım alışkanlıkları büyük önem taşıyor. Aynı anda iki farklı gözlük (örneğin hem uzak hem yakın gözlüğünü üst üste) aynı anda kullanılması kesinlikle önerilmez. Gözlüklerde geçen UV 400, camların 400 nanometreye kadar olan zararlı UVA ve UVB ultraviyole ışınlarını %100 oranında bloke ettiğini gösteren tam bir koruma standardıdır. Piyasada satılan gözlük camı çizik giderici ürünlerin çoğu sadece dolgu malzemesidir. Gözlük camında oluşan çizikler hem görüş kalitesini düşürür hem de göz sağlığını olumsuz etkileyebilir.

{galleryalbum id:170983 slug:'artik-arda-guler-icin-en-ufak-suphe-kalmadi-ispanyol-basini-satir-satir-acikladi-iste-flas-karar'}

{galleryalbum id:170974 slug:'suyunu-surmek-yetiyor-sigillere-karsi-daha-etkili-ilac-yok-sigilleri-dusuruyor-ibn-i-sinanin-gizli-sifa-recetesi'}