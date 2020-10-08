Şanlıurfa Ticaret Borsası
Preseli pamuğun kilogramı 8,20-10,50 liradan işlem gördü
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,20-10,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|6,10
|Nohut
|Kg
|2,00
|3,80
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,29
|Buğday
|Kg
|1,22
|2,14
|Mısır
|Kg
|1,45
|1,45
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,50
|1,50
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,05
|4,80
|Preseli pamuk
|Kg
|8,20
| 10,50