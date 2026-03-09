  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MSB’den flaş açıklama: İran’dan atılan füze Gaziantep’te imha edildi İslam Birliği Platformu’ndan İran’da yaşanan kıyımına tepki ! Dökülen her damla kan ümmetin ortak acısı MSB'den KKTC mesajı Kardeşimiz için geldik Ekrem şov, avanesi algı peşinde! Başarır: ‘Buraya savunma yapmaya değil, yargılamaya geldi!’ Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Dünyanın aklıyla alay ediyorlar! Herzog'dan İran savaşına akılalmaz savunma Bakırhan: Ortadoğu’da bugün Kürtlerin kaderi belirleniyor! Misket bombası iddiası! Ölü ve yaralılar var! İran İsrail'i bombaladı Doğu Akdeniz'de savaş istismarı Dünyaya rezil oldular: İsrail şimdi de sokaktaki kameraları kırarak yıkımı gizlemeye çalışıyor
Aktüel Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 1 milyon fide üretiyor
Aktüel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 1 milyon fide üretiyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 1 milyon fide üretiyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye İşletmesi’nde 2026 üretim sezonu kapsamında çiftçilere destek olmak amacıyla 1 milyon adet biber ve patlıcan fidesi üretimine başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Mart ayının ilk haftası itibarıyla fide üretim hazırlıklarını tamamladı. Biber ve patlıcan tohumları viyollere ekildikten sonra fideler sera alanına alınarak sulama, bakım ve gelişim süreçleri titizlikle yürütülüyor. Fidelerin sağlıklı bir şekilde büyümesinin ardından, uygun görülecek bir tarihte çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılması planlanıyor.

Bu adım, hem yerel tarımın güçlendirilmesi hem de üreticilerin artan girdi maliyetleri karşısında desteklenmesi hedefiyle yürütülüyor.

 

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Ziraat Teknikeri Bakır Arslan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Üretime katkı sunmak ve maliyetleri bir nebze de olsa düşürmek amacıyla 1 milyon adet fide üretimine başladık. Projelerimizde desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa’da tarımsal üretimin artırılması ve üreticilerin sürdürülebilir şekilde desteklenmesini amaçlıyor. Önümüzdeki dönemlerde benzer projelerle üreticilerin yanında olmayı ve şehrin tarımsal üretim kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaşın mimarı golf sahasında ortaya çıktı! Trump’ı "İran’ı vuralım" diye ikna eden isim bakın kim çıktı
Gündem

Savaşın mimarı golf sahasında ortaya çıktı! Trump’ı "İran’ı vuralım" diye ikna eden isim bakın kim çıktı

Dünya 28 Şubat’tan bu yana ABD-İsrail ortaklığındaki İran saldırılarını dehşetle izlerken, bu kanlı kararın perde arkasındaki isim netleşti:..
Protestolar Repkon’un kapısına dayandı: Soykırımın tedarikçisinden pişkin savunma
Gündem

Protestolar Repkon’un kapısına dayandı: Soykırımın tedarikçisinden pişkin savunma

Katil İsrail’in Gazze’de kullandığı bombaların gövdesini ürettiği belgelenen Repkon, İstanbul’da “Soykırım tedarikçilerine rahat yok!” sloga..
İran’dan ‘IRIS Dena’ açıklaması! ABD saldırısında 104 asker öldü
Dünya

İran’dan ‘IRIS Dena’ açıklaması! ABD saldırısında 104 asker öldü

İran, Sri Lanka yakınlarında ABD tarafından batırılan “IRIS Dena” isimli fırkateynle ilgili açıklama yaptı. Saldırıda 104 askerin hayatını k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23