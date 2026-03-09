Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 1 milyon fide üretiyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Mart ayının ilk haftası itibarıyla fide üretim hazırlıklarını tamamladı. Biber ve patlıcan tohumları viyollere ekildikten sonra fideler sera alanına alınarak sulama, bakım ve gelişim süreçleri titizlikle yürütülüyor. Fidelerin sağlıklı bir şekilde büyümesinin ardından, uygun görülecek bir tarihte çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılması planlanıyor.

Bu adım, hem yerel tarımın güçlendirilmesi hem de üreticilerin artan girdi maliyetleri karşısında desteklenmesi hedefiyle yürütülüyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Ziraat Teknikeri Bakır Arslan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Üretime katkı sunmak ve maliyetleri bir nebze de olsa düşürmek amacıyla 1 milyon adet fide üretimine başladık. Projelerimizde desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa’da tarımsal üretimin artırılması ve üreticilerin sürdürülebilir şekilde desteklenmesini amaçlıyor. Önümüzdeki dönemlerde benzer projelerle üreticilerin yanında olmayı ve şehrin tarımsal üretim kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.