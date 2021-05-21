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Eğitim Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde başparmaktan anjiyo işlemi
Eğitim

Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde başparmaktan anjiyo işlemi

Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi alanlarında bölgede referans hastane olan SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde başparmaktan anjiyo işlemi gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 09:08:00 -
Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde başparmaktan anjiyo işlemi

SANKO Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetin tarafından bölgede ilk kez uygulanan ‘başparmaktan anjiyo’ yöntemi hastanın konforu açısından büyük avantaj sağlıyor. Çetin, “Bölgede ilk kez hastanemizde gerçekleştirdiğimiz ‘başparmaktan anjiyo’ (enfiye kutusu- snuff box) işlemi, hasta kolunu daha rahat bir pozisyonda tuttuğundan hem hasta hem de doktor açısından büyük bir konfor” dedi.

Avantajlar söz konusu

Çetin, aşparmaktan anjiyo (enfiye kutusu- snuff box) yaklaşımının birçok tıbbi avantajı olduğunu kaydetti. Çetin, bu avantajları şöyle sıraladı: “1. Anjiyo sırasında ele kan akışı radial arterin yüzeyel dalı yoluyla devam eder. 2. Erişim alanının hemen altındaki sert yapılar (Örneğin karpal kemikler) işlem bitiminde damara baskıyı kolaylaştırır ve kanama daha hızlı durur.

Rahatsızlığı önleyen yöntem

3. İşlem sonrası kanı durdurmak için bilek çevresine baskıya gerek olmadığı için işlemden sonra bileğin serbestçe hareket etmesini sağlar, bu da elin venöz (toplardamar) tıkanıklığını azaltır ve eldeki şişmenin verdiği rahatsızlığı önler. 4. Girişim sırasında damarda oluşabilecek vazospazm (damar büzüşmesi) ve hematom durumunda, operatör kolaylıkla geleneksel radial yaklaşıma geçebilir. 5. Kronik böbrek hastalığı olan hastalar için, vasküler geleneksel radial yaklaşımda damardaki olası yaralanma hemodiyaliz için bu bölgenin kullanılmamasına neden olur. Dolayısıyla, enfiye kutusu yaklaşımı gelecekteki arterio-venöz fistül ihtiyacı için damarı korumuş olur. 6. Enfiye kutusu yaklaşımı radial damarı daha çok korur ve potansiyel koroner arter baypas cerrahisi adaylarında yedek damar olarak kullanılmasına olanak tanır.”

Koroner anjiyografi

Prof. Dr. Çetin, koroner anjiyografinin kalp damarlarının görüntülenmesi veya başka deyişle kalbi besleyen damarların röntgeninin çekilmesi olduğunu dile getirdi. Çetin, anjiyo işleminin lokal anesteziyle yapıldığını ve 15 dakika kadar sürdüğünü kaydetti.

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