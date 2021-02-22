Sanko Üniversitesi 46 akademik personel alınacak
Sanko Üniversitesi açıkladığı birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi / Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar, başvuracakları bölüm ve alan adı belirten dilekçe, YÖK Ek-4 ve Ek 3 formatında özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, 6 adet fotoğraf, diploma belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.
Adayların başvurularını 15 gün içinde yapmaları gerekiyor.
Adres: T.C. SANKO Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa Bulv. No: 36 27090 Şehitkamil / Gaziantep Bilgi için: 0 (342) 211 65 00 Faks: 0 (342) 211 65 05 [email protected]
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