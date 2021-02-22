  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Gara operasyonu ile Türkiye dünyaya mesaj verdi'

Provokasyonda direneceklermiş: Boğaziçililerden Bakan Soylu'ya küstah cevap!

Kübra Par'dan Cumhur ittifakına nifak sokma çabası! "Destici 'kıymetimi bilin, gidebilirim' mesajı verdi"

Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut'a: Bunu nasıl yaparsın?

Erdoğan'ın Emin Saraç Hoca için verdiği ilanlar Faruk Bildirici'ye dert oldu! Aralarında Akit de var

Bayraktar: Tam bağımsız ve özgür olabilmenin yolu 'Tarla zencisi' olabilmekte

Şehitlerimizin kabrine alçak saldırı: Acılı babanın görüntüleri yürekleri dağladı!

ABD'li komutandan skandal YPG/PKK mesajı

Canan Kaftancıoğlu'nun 'Gergerlioğlu' üzüntüsü: 'Amasız, fakatsız bir insan hakkı savunucusu'

Libya'da Fethi Başağa'ya suikast girişiminden ilk görüntüler!
Ekonomi Sanko Üniversitesi 46 akademik personel alınacak
Ekonomi

Sanko Üniversitesi 46 akademik personel alınacak

Sanko Üniversitesi açıkladığı birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi / Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 13:23:00 -
Sanko Üniversitesi 46 akademik personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar, başvuracakları bölüm ve alan adı belirten dilekçe, YÖK Ek-4 ve Ek 3 formatında özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, 6 adet fotoğraf, diploma belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

Adayların başvurularını 15 gün içinde yapmaları gerekiyor.

Adres: T.C. SANKO Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa Bulv. No: 36   27090 Şehitkamil / Gaziantep Bilgi için: 0 (342) 211 65 00 Faks: 0 (342) 211 65 05 [email protected]

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kübra Par'dan Cumhur ittifakına nifak sokma çabası!
Gündem

Kübra Par'dan Cumhur ittifakına nifak sokma çabası! "Destici 'kıymetimi bilin, gidebilirim' mesajı verdi"

Habertürk yazarı Kübra Par, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyareti üzerinde..
ABD-İsrail projesi çöktü! Yüzyılın Anlaşması kâğıt üstünde kaldı
Gündem

ABD-İsrail projesi çöktü! Yüzyılın Anlaşması kâğıt üstünde kaldı

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump’tan miras kalan Yüzyılın Anlaşması’nı rafa kaldıracağını duyurdu. Yeni Amerikan yönetimi..
Abdullah Ağar'dan terör örgütü PKK ve İran uyarısı
Gündem

Abdullah Ağar'dan terör örgütü PKK ve İran uyarısı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, İran'ın terör örgütü PKK'yı yok etmek istemediğini, kendi politikası bakımından kullanılması gerekil..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay