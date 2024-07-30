Saniyesinde geri vitese taktı! Barış Yarkadaş'tan sokak köpeği kıvraklığı

Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeler içeren ve 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin yasalaşması sonrası tartışmalar devam ediyor.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ile Gazeteci Barış Yarkadaş arasında Sokak köpekleri tartışması yaşandı.

Sinan Burhan, “CHP’li belediyeler köpeklere sahip çıkalım diyor bir tane barınak yapmıyor. Barış Yarkadaş da hayvan hakları ile ilgili o kadar konuşuyor, bir tane hayvan sahiplendi mi?” diye sordu.

Yarkadaş ise “Alerjim var sahiplenemem, ekonomik durumum müsait değil sahiplenemem” dedi. Sinan Burhan “İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ek barınaklar yapabilirdi yapmadı. Türkiye’de çözüm üretilmiyor” dedi.

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