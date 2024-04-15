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Yerel Saniye saniye kaydedildi: Asker eğlencesinde dehşet anları!
Yerel

Saniye saniye kaydedildi: Asker eğlencesinde dehşet anları!

Yeniakit Publisher
2024-04-15 16:33:00 -

Samsun'da 1 kişinin darp ve bıçakla yaralandığı asker eğlencesindeki linç girişimi kameralara yansıdı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mesnevi Sokak üzerinde 14 Nisan gece saat 00.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mertcan Ç.'nin asker eğlencesinde kavga çıktı. Kavga sokağa taştı. Çok sayıda kişi Ramazan Ç.'ye saldırdı.

Bıçaklanan ve darp edilen Ramazan Ç. kanlar içinde kaldı. Ramazan Ç.'nin yerde yatarken kafasına defalarca tekme atılarak adeta linç edilmesinin güvenlik kamerası görüntüsü görenleri dehşete düşürdü. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
Olayla ilgili Hüseyin T.(20), Kadirhan Y.(19), M.A.(17) ve Ö.K.B.(17), polis tarafından gözaltına alındı.

Dün Samsun Adliyesine sevk edilen Hüseyin T., Kadirhan Y. ve Ö.K.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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