Sanırsın devlet başkanı... Ekrem'i egodan uçuracak hareket

Seçim öncesi 'her şey çok güzel olacak' vaadinde bulunan ancak koltuğa oturmasının ardından işçi kıyımları, tatilleri, Yenikapı ve antrikot tiyatrolarıyla gündemi meşgul eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih’te bulunan İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Sanırsın devlet başkanı!

İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın "Görüş ve emirlerinize hazırız başkanım" sözleriyle karşılanan CHP'li başkan, itfaiye erlerinden oluşan Tören Mangası selamladı.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Seçimlerden önce tevazu söylemleri yağdıran İmamoğlu'nun bir belediye başkanı olarak kendini devlet başkanı gibi karşılatması sosyal medyada büyük tepki topladı.