Sandıktan belleğe: 70 yıllık Antep İşi Kültürü Sergisi'nin açılışı yapıldı

Gaziantep Kent Arşivi ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan serginin açılışı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Feray Yılmaz’ın katılımıyla Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi’nde (Eski Adliye) gerçekleştirildi. Sergi, 17 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi, Gaziantep’e özgü geleneksel el sanatı olan Antep işini yalnızca bir nakış geleneği olarak değil, kentin kültürel hafızasını taşıyan önemli bir miras olarak ele alıyor. Kadın emeğinin, toplumsal hafızanın ve kuşaklar arası aktarımın güçlü bir yansıması olan eserler, sandıklarda korunarak günümüze ulaştı.

Gaziantep kültüründe önemli bir yer tutan çeyiz geleneği, serginin ana temalarından birini oluşturuyor. Kentte çeyiz, yalnızca evlilik hazırlığı değil; dayanışma, imece ve ortak yaşam kültürünün bir göstergesi olarak kabul ediliyor. “Kellenin kefi geldi, Anteplinin keyfi geldi” sözü de düğün ve çeyiz kültürünün kent yaşamındaki yerini ortaya koyuyor.

Sergideki eserler, somut ve somut olmayan kültürel mirasın taşıyıcıları olarak dikkat çekiyor. Sandıklardan çıkarılan her parça, geçmişin izlerini günümüze taşıyan önemli bir emanet olarak değerlendiriliyor.

MERAL DAİ’NİN ESERİ DE YAYIMLANDI

Sergi kapsamında, koleksiyonun sahibi Meral Dai’nin hayatını, emeğini ve kültürel birikimini anlatan “Bir Ömrün Harmanı: Neşe, Emek ve Cemiyet” adlı eser de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Kent Arşivi ve Araştırma Merkezi tarafından yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, sergi açılışında yaptığı konuşmada Gaziantep’e sıfır atık programı kapsamında geldiğini belirterek, sergiye katılmanın kendisi için sürpriz ve mutluluk verici olduğunu söyledi.

Küçük yaşlardan itibaren el işlerine ilgisi olduğunu dile getiren Varank, “Ben de çok küçük yaşlardan itibaren örgüye ve el işlerine meraklıydım. Üniversite yıllarının sonuna kadar birçok çalışma yaptım. Sonrasında bırakmak zorunda kaldım. Yakını görme konusunda zorlansam da bu işlere karşı merakım ve ilgim hala devam ediyor” diye konuştu.

VARANK: FATMA ŞAHİN, GAZİANTEP’İ FARKLI BİR KULVARA TAŞIDI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in kente önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Varank, “Başkan Fatma Şahin, Gaziantep’i başka bir kulvara taşıdı. Kadın olmasının getirdiği bir artı mutlaka vardır ancak onun şahsının ortaya koyduğu güçlü bir vizyon da var. Gaziantep’i bir markaya dönüştürdü. Gastronomiden kültüre kadar birçok alanda önemli çalışmalara imza attı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren el emeği değerlerin korunması ve tanıtılması çok kıymetli” dedi.

YILMAZ: TARİHİ, KÜLTÜRÜ SANDIKTAN ÇIKARIP GÜNCEL HAYATA YANSITIYORUZ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Feray Yılmaz ise, Büyükşehir Belediyesi’nin yalnızca fiziki yapılar inşa etmediğini vurgulayarak, “Biz sadece bina yapmıyoruz, aynı zamanda o binaların içini dolduracak önemli projelere de imza atıyoruz. Tarihi ve kültürü sandıktan çıkarıp güncel hayata yansıtıyoruz. Çünkü burada çok önemli bir kültürel birikim var. Meral ablamızın 70 yıllık emeği bu mirasın en güzel örneklerinden biri” ifadelerini kullandı.

Antep işinin köklü bir kültürel miras olduğunu belirten Yılmaz, “Antep işi, köklerimizden gelen çok önemli bir kültürel mirasımızdır. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dahil edilmesi de bunun ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Antepli kadınların sabırla, ilmek ilmek işlediği bu eserler, anneden kıza, anneanneden toruna, babaanneden toruna aktarılan önemli bir kültürel mirastır” dedi.

SERGİ SAHİBİ DAİ: BU SERGİNİN HAZIRLANMASINDA FATMA ŞAHİN’İN KATKISI ÇOK BÜYÜK

Serginin sahibi Meral Dai, açılışta yaptığı konuşmada serginin hazırlanmasına katkı sunanlara teşekkür ederek, Antep kültürüne hizmet etmekten gurur duyduğunu ifade etti.

Katılımcılara seslenen Dai, “Kıymetli Antepliler, sevgili arkadaşlarım; hepimize arkadaşım diyorum. Ben çok büyük değilim, hep sizlerle beraberim. Bu güzel serginin hazırlanmasında Sayın Başkanımız Fatma Şahin’in katkısı çok büyük. Kendisi evimize geldiğinde gördüğü eserler için ‘Bunları mutlaka sergilememiz lazım’ dedi. Ece Hanım da bu sürece öncülük etti. Ben sadece ‘Gel, ne istiyorsan buradan al’ dedim. Serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.