Sandıklar açılıyor! İşte Ankara'dan seçim sonuçları
13. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye oy verdi. 14 Mayıs 2023’te sandık başına giden Ankara'daki vatandaşların oylarını kullanığı sandıklar açılmaya başlandı. İşte sandıkların sonuçları;
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Cumhur Başkanlığı
Recep Tayyip Erdoğan: %55.48
Kemal Kılıçdaroğlu: %37.26
Sinan Oğan: %6.69
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Muharrem İnce: %0.57
Millet Vekilliği
Cumhur İttifakı: %66.36
Millet İttifakı: %26.91
Emek ve Özgürlük İttifakı: %2.4
ATA İttifakı: %1.04
Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.03