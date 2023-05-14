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Siyaset Sandıklar açılıyor! İşte Ankara'dan seçim sonuçları
Siyaset

Sandıklar açılıyor! İşte Ankara'dan seçim sonuçları

Yeniakit Publisher
2023-05-14 19:00:00 - 2023-05-14 18:53:03
Sandıklar açılıyor! İşte Ankara'dan seçim sonuçları

13. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye oy verdi. 14 Mayıs 2023’te sandık başına giden Ankara'daki vatandaşların oylarını kullanığı sandıklar açılmaya başlandı. İşte sandıkların sonuçları;

Bu sayfa sürekli güncellenmektedir.

Cumhur Başkanlığı

Recep Tayyip Erdoğan: %55.48

Kemal Kılıçdaroğlu: %37.26

Sinan Oğan: %6.69
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muharrem İnce: %0.57

Millet Vekilliği

Cumhur İttifakı: %66.36

Millet İttifakı: %26.91

Emek ve Özgürlük İttifakı: %2.4

ATA İttifakı: %1.04

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.03

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