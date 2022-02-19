‘Sandık’ yine içinizden geççek!

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, Tarkan'ın "Geççek" şarkısıyla iktidarın değişeceğini uman çevreleri uykudan uyandırdı. "Seçimler gelcek, sandık yine hepsinin içinden geççek" diyen Genç, yuvarlak masanın üstüne çıkıp "ooh ooh yandan yandan..." diyerek göbek atacak kıvama gelen muhalefete "Fazla heyecanlanmayın" mesajı verdi. İşte o müthiş yazı:

"Geççek geççek gitçek gitçek..,"

Bir mutlu oldular ki sormayın,

Tarkan 'Korona için söyledim, besteledim bunu' dedi ama nafile.

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendiler!..

İktidar geççek gitçekmiş?!..

Öyle sevindiler ki, o yuvarlak masanın üstüne çıkıp "ooh ooh yandan yandan..," diyerek göbek atcak muhalefet.

Derhal seçim, hemen seçim, yarın seçim gırla...

Bol bol 'geççek gitçek' derlese iktidar gitçek, yuvarlak masa gelcek?!..

"Tayyip çıkarma ayini" düzenlemişti bir grup zıpır. Avatar'daki gibi o kutsal ağacın etrafına toplanmış, sağa sola sallanarak kendilerinden geçmişlerdi. "Yallah yallah iktidar" totemi yaptılar...

Ayin işe yaramadı. Totem tutmadı. Seçimlerden sonra Hacı Muharrem bunlara 'şizofren' dedi...

Böyle mutlu oluyorlar ama. Siyaset üretmek çok meşakkatli bir iş...

Onun yerine yarın seçim, şimdi seçim, "Geççek geççek gitçek gitçek" dedin mi yetcek...

Seçimler gelcek, sandık yine hepsinin içinden geççek!..

Sonra tedavi devam etçek;

Geççek gitçek, şizofreni bitçek, gelcek gitçek sistem değişçek...

Böylece geççek geçmekte olan...

Bir elli yıl daha böyle geççek!.."