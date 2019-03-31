Sandık görevlileri uyardı.... Hülya Avşar kabinde mührü unuttu
Hülya Avşar, oyunu Sarıyer'de kullandı. Avşar, oyunu kullandıktan sonra mührü kabinde unutunca görevliler tarafından uyarıldı31 Mart 2019 Pazar 16:55
Hülya Avşar, Sarıyer'deki Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelerek oyunu kullandı. Oyunu kullanmak için sırada bekleyen Avşar, tanıdıklarıyla sohbet etti.
Kızı Zehra'nın kendisinden sonra oy kullanacağını dile getiren Avşar, sırasının gelmesinin ardından kabine girerek oyunu kullandı.
Hülya Avşar oy mührünü kabinde unutunca sandık görevlileri tarafından uyarıldı.
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