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Sandık başkanı da kısıtlı çıktı

İstanbul’da oy kullanmaması gereken binlerce ‘kısıtlı seçmenin’ varlığı tartışılırken şimdi de ‘kısıtlı sandık başkanı’ tespit edildi. Akıl sağlığı yerinde olmadığı için mahkeme tarafından ‘kısıtlanan’ K.E.A. Maltepe’de sandık başkanı yapıldı. Ciddi psikolojik sorunlar yaşayan K.E.A.’ya babasının başvurusu üzerine 2016 yılında “Vesayet altına alınması gerekir” raporu verdiği öğrenildi.

28 Nisan 2019 Pazar 08:59
Sandık başkanı da kısıtlı çıktı

1 Mart seçimlerinin ardından yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen sandık kurullarına ilişkin skandalların ardı arkası kesilmiyor. İstanbul Maltepe’de akıl sağlığı yerinde olmadığı için mahkeme tarafından ‘kısıtlanan’ ve vasi tayin edilen bir kişinin sandık başkanı yapıldığı ortaya çıktı.

MAHKEME VASİ ATADI

Edinilen bilgiye göre bir kamu kuruluşunda çalışan K.E.A. ciddi psikolojik sorunlar yaşayınca babası E.A. mahkemeye başvurarak kendisinin vasi tayin edilmesini istedi. İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesi talebi değerlendirmeye alarak akıl sağlığı durumunun tespiti için K.E.A.’yı tam teşekküllü bir hastaneye sevk etti. K.E.A.’yı muayene eden sağlık kurulu “Vesayet altına alınması gerekir. Mahkemece dinlenmesinde yarar yoktur” diyerek raporu mahkemeye gönderdi.

VELAYET ANNEDE

Velayeti almak isteyen baba ile oğlu arasında bir çıkar çatışması olup olmadığını araştıran mahkeme, herhangi bir çatışma olmadığını belirleyince 6 Haziran 2016’da kararını açıkladı. Mahkeme, Türk Medeni Kanunu’nun 405. maddesinde yer alan “Akıl sağlı veya zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı için kendine sürekli yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanır” ifadesini dayanak göstererek K.E.A.’yı kısıtladı, babası E.A.’yı vasi tayin etti. Velayeti alan E.A. 2016 yılının kasım ayında vefat edince, mahkeme yeni bir karar vererek anne G.A.’yı veli olarak atadı.

İŞYERİ İLÇE DIŞINDA

Skandal da bundan sonra başladı. Maltepe ilçe Seçim Kurulu K.E.A.’yı 31 Mart seçimlerinde sandık kurulu başkanı olarak atadı. Yasalar gereği kısıtlı olduğu için oy kullanma hakkı bile olmayan ve son işyeri ilçe dışında gözüken K.E.A., Ahmet Rasim İlkokulu’ndaki sandıkta görev yaptı. AK Parti ve MHP’nin konuyla ilgili yargıya başvurması bekleniyor. Maltepe İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart seçimlerinde ilçe hatta il dışından 900’ü aşkın sandık kurulu başkanı ve üyesi atamıştı. AK Parti ve MHP, YSK’ya başvurarak seçimlerin iptalini istemişti.

94 bin memuru bırakıp dışarıdan atama yaptılar

Yüksek Seçim Kurulu, kamu personeli olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin tespiti yönündeki çalışmalarını sürdürürken ilginç veriler geldi. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel’e göre, İstanbul il genelinde mülki idare amirleri seçim kurullarına sandıklarda üye ve başkan olarak görev yapabilecek 134 bin 351 kişi kamu görevlisinin listesini verdi. İl seçim kurulu bu listeden 39 bin 648 kişiyi görevlendirdi. Listedeki 94 bin 703 kamu görevlisi görev beklerken kamu görevlisi olmayan 19 bin 623 kişi üye/başkan olarak atandı.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 08:59
  1. İstanbul
  2. seçim
  3. sandık başkanı
  4. SİYASET Haberleri

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  • ŞimdiŞimdi18 dk önce
    Gelelim sorumluya. Bunu kim başkan yaptı iktidar veya adamları. CHP nin burada suçu ne. Chp eline fırsat geçerse geçmişte yaptığı gibi şimdi de yapar. Ama omu iktidar. Her konuda CHP günah keçisi değil. Sizin hatalarinzida o halde yükleyip kutulamazsiniz. İçte dış politika çöktü. Ekonomi battı herşey uc kati oldu.sikintiak Parti'nin Bozuk yapılanmasında. Ak partilileri saf dışı yapıp CHP lileri devlete doldurursan vekli başkan yaparsan yolsuzluk ve rüşvet parası mücadele etmezsen. Ne bekliyorsun sonuç bu olur. Makina kimyaya aradığınız adam milli silah silah projesini satarken yakalanıyor. İşte AK kadromuz bu bunlar sandığında satar memlektide.

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