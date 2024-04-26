  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD kararını açıkladı: İran'a gizli İHA satacak kişi ve kuruluşlar yaptırım listesinde!

"İsmailağa'da Cübbeli Ahmet Hoca'ya protesto" yalanının arkasından bakın kim çıktı

Amerikalılar Türkiye'nin altında saklı kalan gizli yerleri açıkladı! Çok kişi bilmiyor

Ümit Özdağ'ın beslemesi Erdi Can Yıldız'dan Akit Medya'ya skandal tehdit!

Ruslar, "O ülke, Rus savaş uçağı yerine Türk İHA'sı almaya karar verdi" demişti! Yalan çıktı, gidip Çin'den aldılar

Rusya'dan konser salonu saldırısında 'kripto para' iddiası...

Bahçeli'nin 'Ferdi Tayfur'lu mesajı kime? Ankara'nın nabzını tutan isim MHP'li isimlere doğrulatarak açıkladı: Tepkisi buna

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk devletlerine çağrı!

iPhone Güney Kore’de yasaklandı! Türkiye için emsal olur mu? Gözetliyor, kaydediyor, yayınlıyor!

İşte şimdi yandılar! Erdoğan sinyali vermişti: Cezası 10 katına çıkacak!
Dünya Sanders’tan Netanyahu’ya cevap: ABD halkının zekasına hakaret etmeyin
Dünya

Sanders’tan Netanyahu’ya cevap: ABD halkının zekasına hakaret etmeyin

Yeniakit Publisher
2024-04-26 01:29:00 -
Sanders’tan Netanyahu’ya cevap: ABD halkının zekasına hakaret etmeyin

ABD’li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kendisine yönelik eleştirilerine karşın yaptığı açıklamada, “Hükümetinizin Gazze’nin sivil nüfusunu yok ettiğini belirtmek antisemitik olmak değildir” diyerek, “Aşırılık yanlısı ve ırkçı hükümetinizin ahlaksız ve yasadışı savaş politikalarından dikkatimizi dağıtmaya çalışarak ABD halkının zekasına hakaret etmeyin” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Vermont eyaleti Senatörü Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun antisemitik olduğu yönündeki açıklamasına yazılı olarak cevap verdi. Sanders, “Hayır, Bay Netanyahu, Bu antisemitik ya da Hamas yanlısı olmak değil. Aşırılık yanlısı hükümetiniz altı ay içinde 34 bin Filistinliyi öldürdü ve yüzde 70’i kadın ve çocuk olmak üzere 77 binden fazla kişiyi yaraladı” dedi.

İsrail bombardımanlarında Gazze Şeridi’nde daha fazla şeyin yok edildiğini belirtmenin antisemitik olmakla alakasının olmadığını vurgulayan Sanders, “Gazze’de 221 binden fazla konutun yıkılmasıyla bir milyondan fazla insan evsiz kaldı. Nüfusun neredeyse yarısı. Hükümetinizin Gazze’nin sivil nüfusunu yok ettiğini belirtmek antisemitik değildir” dedi.

İsrail hükümetinin Gazze’nin sağlık sistemini yok ettiğini söylemenin antisemitik olmadığını belirten Sanders, Gazze Şeridi’ndeki 26 hastanenin hizmet dışı kaldığını ve 400’den fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail hükümetinin Gazze’nin 12 yerleşim biriminin tamamını yok etmesini kınamanın antisemitik olmakla alakalı olmadığını aktaran Sanders, "Dünyadaki hemen hemen her insani yardım kuruluşu ile aynı fikirde olmak antisemitik olmak değildir. Hükümetinizin, ABD yasalarını ihlal ederek, makul olmayan bir şekilde Gazze’ye insani yardım girişini engelleyerek aşağıdaki şartların oluşmasına yol açtı. Yüz binlerce çocuk yetersiz beslenme ve açlıkla karşı karşıya. Bay Netanyahu, antisemitizm aşağılık ve iğrenç bir fanatiklik biçimidir. Milyonlarca insana tarifsiz zararlar verdi. Ancak, lütfen, aşırılık yanlısı ve ırkçı hükümetinizin ahlaksız ve yasadışı savaş politikalarından dikkatimizi dağıtmaya çalışarak ABD halkının zekasına hakaret etmeyin. İsrail mahkemelerinde karşı karşıya olduğunuz suç iddianamesinden dikkatleri başka yöne çekmek antisemitizmi kullanmayın. Eylemlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmak antisemitizm değildir” dedi.

Netanyahu, dün Sanders’ı İsrail hükümetinin politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle antisemitik olmakla suçlamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Filistinlileri elleri bağlı katlettiler! Toplu mezar bulundu
Filistinlileri elleri bağlı katlettiler! Toplu mezar bulundu

Dünya

Filistinlileri elleri bağlı katlettiler! Toplu mezar bulundu

Gazze'de hastane bahçesinde toplu mezarlar ortaya çıktı! İsrail'e kınama
Gazze'de hastane bahçesinde toplu mezarlar ortaya çıktı! İsrail'e kınama

Dünya

Gazze'de hastane bahçesinde toplu mezarlar ortaya çıktı! İsrail'e kınama

İsrail'e destek veren ABD'ye 'toplu mezar' sorusu! Böyle cevap verdi
İsrail'e destek veren ABD'ye 'toplu mezar' sorusu! Böyle cevap verdi

Dünya

İsrail'e destek veren ABD'ye 'toplu mezar' sorusu! Böyle cevap verdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23