Sancar insansız deniz aracı: Türkiye'nin insansız deniz aracı Sancar SİDA nedir, özellikleri nelerdir?

Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'daki Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022, Türk savunma sanayisi firmalarının da katılımıyla sürüyor. HAVELSAN askeri alandaki ihtiyaçlara yanıt veren örneklemelerini sergiliyor.

Fuarda komuta kontrol ve savaş yönetim sistemi, insansız otonom sistemler alanındaki çalışmalardan örneklere yer verdiklerini ifade eden Nacar, şöyle konuştu:

ÇOK YAKINDA İLK ÜRÜNLER SAHADA

"Otonom sistemlere üçüncü elemanımızı da ekledik ve üçlüyü tamamladık. Daha önceki fuarlarda hep insansız bulut altı hava aracı, insansız kara aracı diyorduk, bu fuarda ilk defa insansız su üstü deniz aracını da sergileme fırsatı bulduk. Artık bunların sürü zekasıyla ortak müşterek harekat yapacağı hibrit modellere yönelik yazılım yoğun, yapay zeka destekli bir sistem üzerinde çalışıyoruz.

Bu konuda yakın zamanda da insansız hava ve kara aracı başta olmak üzere ürünlerimiz sahada olacak. Afrika'da deniz araçlarına da ilginin yoğun olduğunu biliyoruz. İnsansız otonom deniz aracının burada da bir pazar bulacağını umut ediyoruz." diye konuştu.

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Sancar SİDA nedir, özellikleri nelerdir?

Keşif ve gözetleme, su üstü harbi, mayına karşı tedbir görevlerinin insansız olarak icra edilebilmesi amacıyla geliştirildi. Sancar SİDA, insan hayatı için riskli görevlerde insansız kullanım konsepti ile bu riski minimize edecek, üzerindeki faydalı yüklerle bir çok görevin daha maliyet etkin bir şekilde yürütülmesine imkan sağlayacak.