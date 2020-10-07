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Aktüel Sancaktepe'de hafriyat kamyonu devrildi
Aktüel

Sancaktepe'de hafriyat kamyonu devrildi

Yeniakit Publisher
2020-10-07 11:37:32 -
Sancaktepe'de hafriyat kamyonu devrildi

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Safa Mahallesi Tepeyolu Caddesi'nde, B.Ö idaresindeki 34 BD 6799 plakalı hafriyat kamyonu, boş araziye toprak boşaltırken devrildi.

Kazada, kamyon sürücüsü hafif yaralandı.

Bu arada, açık olan dorse, caddede bulunan elektrik tellerini kopardı. Kopma sonucu elektrik telleri yandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisin çevre güvenliğini almasının ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

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