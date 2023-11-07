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Yerel Sancaktepe'de bir grup saldırgan silah ve bıçakla bir kişiyi ağır yaraladı
Yerel

Sancaktepe'de bir grup saldırgan silah ve bıçakla bir kişiyi ağır yaraladı

Yeniakit Publisher
2023-11-07 07:13:00 -
Sancaktepe'de bir grup saldırgan silah ve bıçakla bir kişiyi ağır yaraladı

Sancaktepe'de bir grup saldırgan, bilinemeyen bir sebeple bir kişiyi silah ve bıçakla ağır yaraladı.

Olay, saat 20.30 sıralarında İstanbul Sancaktepe ilçesi, Sarıgazi Mahallesi Şenyurt Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre isimleri öğrenilemeyen bir grup saldırgan, 15 yaşında E.K.S. isimdeki kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında saldırganların içinden bir kişi bıçak çekerek 15 yaşındaki E.K.S isimli genci yaraladı. Yaralanan genç, saldırganların arasından yaralı halde kaçmaya çalışırken, saldırganların arasından bir kişi de belinden çıkardığı silahla gence ateş etmeye başladı. Ağır şekilde bıçakla yaralanan 15 yaşındaki genç, bir marketin önüne gelince daha fazla dayanamayıp kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı genci Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri olayın yaşandığı sokağı emniyet şeridiyle kapatırken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

Olayı gören mahalle sakinlerinden Emre Telli, "15 - 20 tane kişi genç birisini kovalamaya başladı. Birkaç el silah sıktılar ve çocuk marketin önünde düştü. Kanlar içindeydi, sonra ambulans gelip götürdü" dedi.

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