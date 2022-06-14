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Yaşam Sancaktepe sular ne zaman saat kaçta gelir?
Yaşam

Sancaktepe sular ne zaman saat kaçta gelir?

14 Haziran Salı günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Sancaktepe’de sular kaçta gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-06-14 20:32:00 -
Sancaktepe sular ne zaman saat kaçta gelir?

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi “Sancaktepe’de sular ne zaman gelir?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Sancaktepe sular ne zaman saat kaçta gelir?

İlçe         :              Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler      :              Abdurrahmangazi Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               14.06.2022 18:23

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 14.6.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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