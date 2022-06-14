Sancaktepe sular ne zaman saat kaçta gelir?
14 Haziran Salı günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Sancaktepe’de sular kaçta gelecek?
İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi “Sancaktepe’de sular ne zaman gelir?” sorusunun cevabını araştırıyor.
Sancaktepe sular ne zaman saat kaçta gelir?
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Abdurrahmangazi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.06.2022 18:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.6.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.