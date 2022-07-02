Sancaktepe Belediyesi'nden Haşerelere Karşı Teknolojik Ekipmanlarla Mücadele

Sivrisineklerle mücadele sezonundaki çalışmalar biodrone ve amfibik araç gibi teknolojik ekipmanlarla yürütülüyor.

Haşerelere karşı tüm teknolojik imkanların kullanıldığı ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün çalışmaları bizzat yerinden takip etti. Döğücü, amfibik araç ile gölete girerek dezenfekte işlemini inceleyerek “gölet karada ve suda gidebilme özelliğine sahip amfibik araç ve havada etkili biodoren ile dezenfekte işlemleri yapılıyor. Vektörler ile 4 mevsim mücadele edecek Biodrone ile havadan, amfibik araçla engebeli arazi ve derelerde, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen ürünler kullanılacak” şeklinde konuştu.