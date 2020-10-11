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Ekonomi Sanayide radikal dönüşüm
Ekonomi

Sanayide radikal dönüşüm

Hükümet tarafından imalat sanayiini atağa kaldırmak için önemli bir adım atılıyor. Organize sanayi bölgelerinde (OSB) yenilik merkezleri kurmak için düğmeye basılıyor. Bu merkezlerle üretimi verimli kılmak, firmaların Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarını arttırmak hedefleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 03:05:00 -
Sanayide radikal dönüşüm

Akit  Ekonomi

Üretim ve ihracatın büyümeye katkısını arttırmak amacıyla hayata geçirilen Yenilik Merkezi Projesi devam ediyor. Projede aşama almak için tüm imkânlar seferber ediliyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) devreye alınacak ilk yenilik merkezi için de çalışmalara hız veriliyor.

Amaç kalkınmayı arttırmak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın da desteklediği Yenilik Merkezleri Projesi’yle OSB’lerin illeri kalkındırmaları. ekonomiye güç katmaları planlanıyor. Üretimi verimli kılmaya dönük proje, imalatçı firmaların da dikkatlerini çekiyor. Zira yenilik merkezlerinin firmaların hem Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarını arttırmalarına hem dijitalleşmelerine imkân tanıyacakları öngörülüyor.

Stratejik bölgede bulunuyor

Nitekim Yenilik Merkezi uygulaması için pilot il olarak belirlenen Manisa’yla ilgili önemli bir rapor kaleme alındı. Raporda şehrin stratejik bir yerde konumlandığı, İzmir’e yakın bir yerde bulunduğu vurgulandı. Ayrıca Yenilik Merkezi‘nin faaliyete geçmesinin ardından Manisa OSB’nin inovatif üretim alanında en bilinir sanayi ve teknoloji bölgelerinden biri haline geleceğine işaret edildi.

8 milyon liralık bütçeleme önem kazandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Manisa OSB tarafından fonlanacak 8 milyon liralık Yenilik Merkezi uygulaması ilgi topluyor. Hem üreticilerin hem girişimcilerin yerli ve yeni ürünler ortaya koymalarını kapı aralayacak uygulama yakından takip ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise defaatle Yenilik Merkezi Projesi’nin başarıyla tamamlanacağını belirtiyor. Projenin örnek alınacağını da anlatan Varank, “İlk Yenilik Merkezimiz Manisa’da açılacak. Bu merkezimiz, firmaların girişimcilik ve dijitalleşme gibi dertlerine deva olacaktır. İnşallah önümüzdeki dönemde farklı OSB’lerde yenilikçi merkezi uygulamamızı yaygınlaştıracağız” ifadelerini kullanıyor.

İstihdama büyük katkı

“Son 18 senede sanayi bölgelerinde de çağ atladık” diyen Varank, şunları kaydediyor: “2002- 2020 döneminde 120 OSB projesini tamamladık. Böylece kurulu OSB’lerde yer alan 53 bin 891 parselde üretimin başlamasına ve yaklaşık bir milyon 950 bin kişiye istihdam sağlanmasına destek olduk. 2023 hedefimiz ise 2 milyon 500 bin kişiye iş imkânı sunmak. Güçlü sanayi altyapımız, nitelikli insan kaynağımız ve üretim esnekliğine sahip firmalarımızla bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız OSB yatırımlarını bir üst lige çıkaracağız. Bu amaçla On Birinci Kalkınma Planı’nda ve 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde yenilik merkezlerinin kurulması hedefine yer verdik. Hedefi yakalama adına da çalışmalarımızı hızlandırdık.”

Önemli görevler üstlenecek

Yenilik merkezleri, şirketlerin ölçeklenebilir çözümler geliştirebilmelerine destek verecek. Söz konusu merkezlerce firmalara sunulacak hizmetler şöyle: Üniversite ve araştırma altyapılarına erişim sağlamak, Pazarlama ve iletişim gibi alanlarda yardımcı olmak, Hem yeniliğe ihtiyaç duyan firmalara hem de teknoloji odaklı girişimlere ulaşmak, Girişimlerin ihtiyaçlarına çözüm üretmek. Mevcut iş modelleri ve yetenekleri analiz ederek firmaların dönüşmesine yardımcı olmak, Düşük teknoloji seviyesindeki firmalar da dâhil olmak üzere her seviyedeki firmayla çalışabilmek, Bağımsız ve tarafsız bir şekilde aracılık edebilmek, *Finansmana erişim konusunda destek sağlayabilmek.

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